Ondanks storing Odido zijn meeste veiligheidsregio's bereikbaar

DEN HAAG (ANP) - De meeste veiligheidsregio's in Nederland zijn, ondanks de storing bij telecomprovider Odido, bereikbaar voor bellers naar noodnummer 112. Dat melden ze op sociale media. Wel kunnen Odido-gebruikers zelf mogelijk de hulpdiensten niet bereiken.

Meerdere veiligheidsregio's, waaronder Zuid-Holland Zuid en het Rijnmondgebied, melden dat de hulpdiensten bijeenkomen om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Onduidelijk is nog wat er besproken is en of er maatregelen zijn getroffen.

"Omdat de verbinding automatisch wordt doorgeschakeld, kan het iets langer duren voordat u iemand aan de lijn krijgt. Bel 112 alleen bij spoed en bij levensbedreigende situaties", adviseren de veiligheidsregio's. "De storing heeft geen invloed op de communicatie tussen de hulpdiensten onderling."