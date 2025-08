AEX-index zakt voor het eerst sinds mei onder 900 punten, dit zijn de grote verliezers

De AEX-index op het Damrak is vrijdag onder de 900 punten gezakt. De laatste keer dat de Amsterdamse hoofdindex onder dat niveau stond was op 8 mei. Op 7 mei sloot de AEX voor het laatst onder die psychologische puntengrens. Beleggers bleven voorzichtig aan het begin van augustus door de nieuwe importheffingen van president Donald Trump die deze maand ingaan.

Trump legde donderdag nieuwe tarieven op voor tientallen landen. Het gaat om stijgingen van 10 tot 41 procent. Bijna alle handelspartners van de Verenigde Staten krijgen daardoor te maken met hogere Amerikaanse importheffingen op hun goederen. De meeste tarieven gaan in op 7 augustus om de Amerikaanse douane tijd te geven zich voor te bereiden op het innen van de heffingen, meldt persbureau Bloomberg.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 894,89 punten. In juli verloor de AEX ruim 1 procent. De MidKap zakte ook 0,8 procent, tot 896,85 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,5 procent. In Zwitserland, dat een nieuw Amerikaans invoertarief kreeg van 39 procent, was de beurs gesloten.

Unilever

Universal Music Group (UMG) was de grote verliezer in de AEX met een min van 7 procent. Het muziekconcern, dat bekende popsterren als Taylor Swift, Rihanna en Billie Eilish vertegenwoordigt, boekte meer winst in de eerste jaarhelft. Topman Lucian Grainge sprak van sterke resultaten, maar beleggers lijken op meer te hebben gehoopt. Analisten van Deutsche Bank verlaagden het koersdoel voor UMG na de resultaten.

Unilever voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een plus van 0,6 procent. Het levensmiddelenconcern verloor een dag eerder nog 1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Teleurstellende resultaten

Fugro kelderde 12 procent. De bodemonderzoeker zag de omzet en het resultaat in het tweede kwartaal flink dalen. Topman Mark Heine sprak van teleurstellende resultaten door de geopolitieke en economische onzekerheden. Hij rekent wel op een sterk herstel in de tweede jaarhelft door de grote opdrachten die het bedrijf recent heeft binnengehaald.

Brunel zakte 4 procent. De detacheerder zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. Volgens topman Peter de Laat bleven de marktomstandigheden in Nederland zwak doordat klanten terughoudend blijven met het inhuren van freelancers. Brunel wil een extra 10 miljoen euro besparen, bovenop een eerder kostenbesparingsprogramma van 20 miljoen euro.