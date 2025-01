Onder Trump enkel mannen en vrouwen, niet langer X in paspoort

WASHINGTON (ANP/AFP) - In een van de tientallen decreten die Donald Trump maandag in de Oval Office tekende, staat dat er in de Verenigde Staten alleen nog mannen en vrouwen worden erkend. Kiezen voor een neutrale optie voor geslacht, zoals een X, bij bijvoorbeeld een paspoortaanvraag wordt onmogelijk.

Tijdens zijn campagne kondigde Trump aan een einde te maken aan het "woke" gedachtegoed. De president wil ook het diversiteitsbeleid van de overheid afschaffen. Hij kondigde aan een samenleving te zullen smeden die "kleurenblind is en gebaseerd op verdienste".

Besluiten die Trumps voorganger Joe Biden nam om bijvoorbeeld discriminatie op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid tegen te gaan, zijn maandag door Trump teruggedraaid.