TikTok krijgt 75 dagen uitstel van Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft een bevel uitgevaardigd waardoor TikTok 75 dagen langer operationeel kan blijven in de Verenigde Staten. Trump zei vanuit de Oval Office dat hij het recht heeft om "TikTok te verkopen of te sluiten". Wat hij gaat doen, is nog onduidelijk. "We zullen dat nog bepalen", liet hij weten. Hij zei wel dat hij "een zwak" heeft voor TikTok.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Het socialemediaplatform ging zondag even "op zwart" voor de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, nadat een wet van kracht was geworden die de app verbood. De wet was aangenomen omdat in de VS wordt gevreesd dat China de gegevens van Amerikanen misbruikt.

Trump zei eerder al dat hij een oplossing voor TikTok wil. Afgelopen weekend kondigde hij nog aan het platform 90 dagen uitstel te geven.