Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderhandelingen klimaattop komen langzaam op gang

Samenleving
door anp
anp121126172 1
Volg ons op Google Nieuws
ANTALYA (ANP) - Hoewel de VN-klimaattop in Antalya nu vier dagen bezig is, zitten de onderhandelingen op diverse grote dossiers nog in de beginfase. Waarnemers zien vooralsnog geen grote doorbraken over belangrijke kwesties als het afbouwen van fossiele brandstoffen of steun aan ontwikkelingslanden. De spaarzame teksten die voorzitters Australië en Turkije tot dusver hebben opgesteld, bevatten nog veel lege plekken of 'keuzemenu's' die alle kanten op kunnen, zeggen vertegenwoordigers van ngo's die de gesprekken van dichtbij volgen.
"In het begin wordt altijd veel gepraat over de agenda. Dat ging relatief snel deze keer", zegt Barbara Rosen Jacobson van ontwikkelingsorganisatie Prosper Global, die de toppen al jaren bijwoont. Haar organisatie let vooral op klimaatfinanciering, en dan met name het budget voor aanpassingen op de gevolgen van klimaatverandering. Twee edities geleden spraken landen in Bakoe af dat het budget daarvoor moet zijn verdrievoudigd in 2035, maar zonder duidelijk te benoemen welk bedrag precies verdrievoudigd moet worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.

Regent het volgende week elke dag? Een kort open raam haalt dan meestal vocht uit huis, niet erin

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

68 procent aow leeftijd stijgt te snel1559017694

Krijg je in 2027 bijna 14 procent meer ABP-pensioen? Boven €46.577 inkomen lever je van elke extra euro ook 15 cent ouderenkorting in

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

anp121126040 1

DNB: hogere maandlasten voor meer huiseigenaren

Loading