Onderzoek: moskeebesturen hebben weinig vertrouwen in de overheid

Moskeebesturen hebben weinig vertrouwen in de Nederlandse overheid, zeggen onderzoekers van Movisie en Moslimpeil op basis van een peiling. Ze bieden hun rapport dinsdag aan bij de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, opdrachtgever van de studie.

De onderzoekers bevroegen bestuursleden van 82 moskeeën. Van hen zegt bijna driekwart "weinig tot zeer weinig" vertrouwen te hebben in de overheid. Ongeveer hetzelfde percentage vertrouwt er niet op dat de overheid de rechten van moslims beschermt. Slechts 1 procent heeft veel vertrouwen in de overheid. Moskeebesturen zeggen dat hun vertrouwen de afgelopen jaren is gedaald.

Een reden hiervoor is volgens de studie bijvoorbeeld het toeslagenschandaal, waar gezinnen met een migratieachtergrond relatief vaak slachtoffer van werden. Het vertrouwen daalde ook door de onderzoeken die meerdere gemeenten lieten uitvoeren naar moskeeën, zonder dat bestuurders daarover werden geïnformeerd. Stereotyperende uitspraken van bewindslieden over moslimjongeren na de Maccabi-rellen vorig jaar in Amsterdam droegen eveneens bij aan de afname van vertrouwen.

Samenwerking

De onderzoekers spreken van "een opeenstapeling van signalen die het gevoel van veiligheid, erkenning en rechtvaardigheid onder druk zetten".

De samenwerking tussen moskeebesturen en de rijksoverheid verloopt volgens de onderzoekers ook stroef. Een derde van de ondervraagden uit de peiling heeft helemaal geen contact met het Rijk.

'Bredere tendens'

Het vertrouwen in de lokale overheid ligt hoger dan dat in de rijksoverheid. Van de ondervraagden heeft 26 procent veel of heel veel vertrouwen in de gemeente. Een deel van de bestuurders is neutraal over de mate van vertrouwen in de rijksoverheid en de gemeente.

De onderzoekers benadrukken dat de uitkomsten van de peiling niet een op een vertellen wat alle moskeebestuurders vinden van de overheid, omdat besturen sterk van elkaar kunnen verschillen in achtergrond en uitgangspunten. Wel kan de studie, volgens de onderzoekers de eerste in zijn soort, iets zeggen over "bredere tendensen en gevoelde knelpunten".

Aanpakken moslimdiscriminatie

De onderzoekers doen ook aanbevelingen, waaronder "een andere houding in beleid: niet controlerend of wantrouwend, maar ondersteunend en open". Ook is het krachtiger aanpakken van moslimdiscriminatie essentieel.

Moslimpeil is een platform dat onderzoek doet onder islamitische organisaties en hun achterbannen. Movisie is een onderzoeksinstituut voor sociale vraagstukken, zoals inclusie en discriminatie.