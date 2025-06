Meeste geld Giro555 Oekraïne naar hulp bij levensonderhoud

DEN HAAG (ANP) - Van het geld dat de samenwerkende hulporganisaties via Giro555 inzamelden voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne is het grootste deel besteed aan hulp bij levensonderhoud. Ook ging een groot deel naar voedsel, bescherming, onderdak en zorg.

Giro555 publiceert dinsdag het eindrapport over de ophaalactie. Die liep van het voorjaar van 2022 tot april 2023 en leverde in totaal ruim 184 miljoen euro op. Daarmee hebben organisaties zoals Cordaid, het Rode Kruis, Oxfam Novib, UNICEF en Dokters van de wereld afgelopen jaren hulp geboden aan slachtoffers van de oorlog.

Van het geld besteedden organisaties zo'n 53 miljoen euro aan steun waarmee mensen die huis en baan kwijtraakten door de oorlog in hun levensonderhoud konden blijven voorzien. Die hulp bestond naast geld ook uit zaken als gereedschap, zaad, voertuigen en het helpen opstarten van bedrijfjes.

Blijven inzamelen

Het grootste deel van het geld werd uitgegeven in Oekraïne zelf, maar de organisaties hebben ook mensen geholpen die naar landen als Polen en Roemenië vluchtten. Het ging daar ook om hulp bij bijvoorbeeld het leren van de taal, rechtsbijstand en kinderopvang.

Het geld van de Giro555-actie is inmiddels op, maar hulporganisaties blijven los inzamelen om steun te kunnen blijven leveren.

De inzameling voor Oekraïne haalde het op een na hoogste bedrag voor een Giro555-actie ooit op. Alleen voor slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 gaven mensen meer, namelijk ruim 208 miljoen euro.