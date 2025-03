DEN HAAG (ANP) - Moslimdiscriminatie is hardnekkig, ontwrichtend en steeds meer genormaliseerd in alle lagen van de Nederlandse samenleving, melden het onderzoeksbureau Regioplan en de Universiteit Utrecht. De onderzoekers hebben in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een literatuurstudie gedaan naar het onderwerp en gesproken met Nederlandse moslims, belangengroepen, experts en beleidsmakers.