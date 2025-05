Onderzoek naar rellen Scheveningen 'nog in volle gang'

SCHEVENINGEN (ANP) - Het onderzoek naar de rellen donderdagavond in Scheveningen is nog steeds in volle gang, zei een woordvoerster van de politie zaterdag. Er is nog niemand aangehouden. Of de politie al mogelijke verdachten op het oog heeft, wilde ze niet zeggen.

De politie neemt beelden van het geweld door om te zien wie erbij betrokken was. Alleen het feit dat iemand die avond in de buurt van de rellen was en op beeld staat, is niet voldoende om diegene aan te houden, legt de woordvoerster uit. "Maar je had er ook niet hoeven zijn als je dat niet wilde. Je had kans genoeg om te vertrekken."

Een paar honderd jongeren gingen met elkaar op de vuist in de omgeving van het Kurhaus en het strand. Aan het geweld gingen volgens de politie onlinebedreigingen vooraf. De menigte keerde zich tegen de politie toen die ingreep. Agenten werden bekogeld met stenen en glas. Een agent en een politiepaard raakten lichtgewond.