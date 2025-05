Brand in flat Amersfoort is uit, bewoners kunnen later terug

AMERSFOORT (ANP) - De brand die zaterdagochtend woedde in een appartement aan de Plotterweg in Amersfoort is geblust en heeft grote schade in de flatwoning veroorzaakt, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Ook het appartement daarboven heeft flinke schade. De bewoners van omliggende appartementen kunnen in de loop van de ochtend terug naar huis, verwacht een woordvoerder.

Meerdere woningen in het flatgebouw met zeven bouwlagen moesten worden ontruimd vanwege de brand op de eerste verdieping. De flat staat op het vroegere bedrijventerrein De Hoef-West. Drie mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

De brandweer onderzoekt nog of er koolmonoxide in de appartementen hangt en ventileert de woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.