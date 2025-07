Onderzoek: vaker longontsteking bij omwonenden geitenhouderijen

DEN HAAG (ANP) - Mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen, hebben vaker last van longontsteking dan anderen. De Gezondheidsraad concludeert dat de boerderijen waarschijnlijk ook de oorzaak van de klachten zijn en pleit daarom voor maatregelen "om de gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenhouderijen te beperken".

De onderzoekers hebben meerdere studies naast elkaar gelegd. Die wijzen op een verband. Zo waren er in Noord-Brabant en Noord-Limburg, waar veel veehouderijen zijn, tussen 2014 en 2016 tot 60 procent meer gevallen van longontsteking dan in gebieden met weinig veehouderijen. Uit andere onderzoeken bleek dat de longen van omwonenden van geitenhouderijen minder goed werken. Na een besmetting met het coronavirus hadden omwonenden ook ernstigere klachten dan anderen.

In 2018 had de Gezondheidsraad ook al onderzoek gedaan naar longontstekingen rond geitenhouderijen. Toen waren er wel aanwijzingen voor een verband, maar het beeld is nu duidelijker. De onderzoekers denken niet dat er één enkele bron is waardoor mensen ziek worden, maar dat het gaat om "een samenspel van factoren".

De Gezondheidsraad komt nog niet met suggesties voor maatregelen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Die staan in een volgend deel van het onderzoek, dat eind dit jaar verschijnt.