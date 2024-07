Onderzoek: woningtekort groeit door toename aantal huishoudens

DELFT (ANP) - Het woningtekort in Nederland is in 2023 verder opgelopen, ondanks dat er 88.200 woningen zijn bijgebouwd. Er zijn op dit moment 400.500 woningen te weinig, dat zijn er 10.300 meer dan een jaar eerder. Dit staat in de jaarlijkse prognose die onderzoeksbureau ABF Research uitvoert in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en die vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De belangrijkste oorzaak voor de grotere behoefte aan woningen is de toename van het aantal huishoudens, onder meer door migratie en doordat mensen langer alleen wonen. De onderzoekers gaan er nu vanuit dat er in 2031 885.600 huishoudens zijn in Nederland. Dat zijn er bijna 20.000 meer dan dat ze in de vorige prognose hadden ingeschat.

De politiek vindt een woningtekort van 2 procent van de totale woningvoorraad acceptabel. Om dit te bereiken moeten er per direct 231.800 woningen worden bijgebouwd, stellen de onderzoekers. Nu is het tekort 4,9 procent van de voorraad.