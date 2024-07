Biden kondigt Zelensky aan als 'president Poetin'

N i e u w bericht, meer quotes in 2e en 3e en achtergrond in 4e alinea

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky op de NAVO-top aangekondigd als diens grote tegenstander Vladimir Poetin. De 81-jarige Biden was er juist veel aan gelegen om op de top in Washington geen vergissingen te maken, omdat veel mensen hem te oud vinden voor een herverkiezing.

Na de presentatie van veiligheidsafspraken met Oekraïne gaf Biden het woord aan Zelensky. "Dames en heren, president Poetin", zei hij, om zich daarna snel te verbeteren. "Op weg om president Poetin te verslaan, president Zelensky!", zei Biden. "Ik ben zo gefocust op het verslaan van Poetin dat we ons er zorgen over zouden moeten maken", grapte de geplaagde president.

"Ik ben beter" (dan Poetin), antwoordde Zelensky ad rem. "Je bent verdomd veel beter", beaamde Biden.

De breekbaar ogende Biden kreeg de afgelopen dagen van meerdere partijgenoten het dringende verzoek om af te zien van de presidentsverkiezing in november. Na een reeks uitglijders concluderen ze dat hij daarvoor te oud is. Sinds Bidens soms onsamenhangende gemompel in een recent verkiezingsdebat met rivaal Donald Trump zakt hij weg in de peilingen. Hij hoopte dat te keren met een krachtig optreden op de NAVO-top.