SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - Een onderzoeker van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic zegt met chatbot Claude een bewijs te hebben gevonden voor de Riemann-hypothese. Het geldt als een van de belangrijkste onopgeloste problemen in de wiskunde. Onafhankelijke deskundigen hebben het bewijs nog niet beoordeeld.

De Duitse wiskundige Bernhard Riemann formuleerde in 1859 de hypothese, die betrekking heeft op de verdeling van priemgetallen. Het Clay Mathematics Institute heeft 1 miljoen dollar uitgeloofd voor een oplossing.

Onderzoeker Levent Alpöge heeft naar eigen zeggen een versie van het bewijs opgesteld in Lean, een programmeertaal waarmee een computer wiskundige redeneringen kan controleren. Enkele uren na zijn bekendmaking meldde Stanford-hoogleraar Ravi Vakil dat een onderzoeker van zijn universiteit onafhankelijk daarvan ook een bewijs had ingediend.