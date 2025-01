Onderzoekers: een zesde van al het vlees verspild (18 miljard dieren per jaar)

Van al het vlees dat er jaarlijks in de wereld wordt geproduceerd, eindigt ongeveer een zesde als afval. Omgerekend gaat het om 18 miljard kippen, kalkoenen, varkens, schapen, geiten en koeien. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden becijferd, zo staat op de site van de universiteit.

Van al het voedsel dat in de afvalbak belandt, is zo'n 52,4 miljoen ton botvrij en eetbaar vlees, zeggen de onderzoekers.

Oorzaken van verspilling

De oorzaken van de vleesverspilling zijn verschillend, aldus onderzoeker Juliane Klaura. Het gaat bijvoorbeeld om dieren die al voor de slacht bezwijken of om vlees dat tijdens opslag of transport bederft. Ook leggen winkels te grote voorraden aan, kunnen bezoekers van restaurants hun eten niet op en gooien huishoudens voedsel weg.

Getallen en percentages

Het verminderen van de vleesproductie is volgens Klaura beter voor de dieren en voor het klimaat. Volgens gegevens van de VN kunnen we maar liefst 14,5 procent van alle broeikasgasemissies toeschrijven aan vee, weten de onderzoekers. Dierenleed is "moeilijker om in getallen en percentages uit te drukken".

Gedragsverandering nodig

Er is niet één oplossing om de vleesverspilling te verminderen. "In ontwikkelingslanden zal het meer gaan om het verbeteren van de omstandigheden voor dieren en de opslag en het transport van het vlees", aldus de onderzoeker. In westerse landen kan gedragsverandering volgens haar het verschil maken.