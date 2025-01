Bedrijfsleven wil dat waterstofnetwerk er toch sneller komt

GRONINGEN (ANP) - Het bedrijfsleven wil dat Nederland toch vaart blijft maken met de aanleg van een waterstofnetwerk. In december werd bekend dat zo'n landelijk net niet in 2030, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar uiterlijk in 2033 pas klaar kan zijn. Verschillende partijen uit de markt hebben Gasunie daarop laten weten "alles op alles te willen zetten om de vaart erin te houden".

Gasunie meldde in december dat de planning rond de aanleg van het landelijk waterstofnetwerk moest worden aangepast. Het eerste deel rond de Rotterdamse haven zou in 2026 af kunnen zijn, maar de rest van de uitvoering loopt vertraging op. Dit komt doordat procedures voor vergunningen veel langer duren dan voorzien. Ook kampen Gasunie, ingenieursbureaus, aannemers en overheden met personeelstekorten.

Voor bedrijven is dit vervelend, erkent Gasunie. Bijvoorbeeld bedrijven op het Limburgse industrieterrein Chemelot vragen zich af hoe ze de periode tot 2032 door moeten komen. "Er moeten echt meer dingen gebeuren om vertrouwen te krijgen in een goede afloop", heeft Chemelot-directeur Koos van Haasteren laten weten aan Gasunie. Voor de verduurzaming van het chemiepark heeft Chemelot aanvoer van waterstof nodig en willen de bedrijven CO2 kunnen afvoeren.