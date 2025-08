Onderzoekscommissie VS dagvaardt Clintons in zaak-Epstein

WASHINGTON (ANP) - Een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft voormalig president Bill Clinton en oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton gedagvaard in een onderzoek naar Jeffrey Epstein. Zij zijn opgeroepen een verklaring over de "gruwelijke misdaden" van de zedendelinquent af te leggen.

De commissie heeft ook zes oud-ministers van Justitie en twee oud-directeuren van veiligheidsdienst FBI opgeroepen. De verhoren beginnen eind deze maand en duren tot halverwege oktober. De commissie heeft ook een dagvaarding naar het ministerie van Justitie gestuurd voor de vrijgave van documenten over Epstein, waaronder alle communicatie tussen oud-president Joe Biden en diens regering met het ministerie over de zaak-Epstein.

Epstein overleed in 2019 in zijn cel, waar hij wachtte op een rechtszaak tegen hem. Hij was aangeklaagd voor seksueel misbruik en mensenhandel. De autoriteiten zeiden dat hij zelfmoord had gepleegd, maar complotdenkers trekken dat in twijfel.