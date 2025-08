Zelensky belt met Trump over sancties voor Rusland

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schrijft op X dat hij een "constructief" telefoongesprek heeft gehad met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Ze zouden het hebben gehad over sancties voor Rusland. Trump heeft daarmee gedreigd als het Kremlin niet uiterlijk vrijdag akkoord gaat met een staakt-het-vuren in Oekraïne.

"Hun economie blijft achteruitgaan", stelt Zelensky. "En dat is precies waarom Moskou zo gevoelig is voor dit vooruitzicht en voor de vastberadenheid van president Trump. Dit kan een hoop veranderen."

Volgens Zelensky hebben de twee presidenten ook gesproken over het toenemende aantal Russische aanvallen en over de leveringen van Amerikaanse luchtverdedigingssystemen. Die worden aangekocht door Europese landen, zoals Nederland, voor Oekraïne. Zelensky dankt in zijn bericht nogmaals alle betrokken landen voor hun bijdrage.