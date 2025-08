Roemeense oud-president en revolutionair Iliescu (95) overleden

BOEKAREST (ANP/BLOOMBERG) - De omstreden Roemeense oud-president Ion Iliescu is op 95-jarige leeftijd overleden, meldt de regering. Hij speelde een belangrijke rol bij de val van het communistische regime in 1989, maar dat werd later overschaduwd doordat hij werd aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid tijdens die revolutie.

Iliescu was lid van de communistische partij, maar nam in 1989 de leiding bij de opstand tegen dictator Nicolae Ceaușescu. Hij nam na de arrestatie van Ceaușescu de leiding over en werd een jaar later de eerste democratisch verkozen president van Roemenië.

Critici verwijten Iliescu dat het geweld niet ging liggen nadat Ceaușescu was afgezet. Sterker nog, in de dagen daarna werden honderden aanhangers van Ceaușescu gedood. Ook werd in zijn eerste jaar als president een protest tegen de regering bloedig neergeslagen.

De rechtszaken tegen Iliescu werden in de loop van tientallen jaren meerdere keren gesloten en heropend. Hij is nooit veroordeeld.