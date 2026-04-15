ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoeksraad wil snel andere werkwijze voor reiniging reactoren

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 2:57
anp150426009 1
DEN HAAG (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid dringt aan op snelheid om het reinigen van reactoren veiliger te maken. Aanleiding hiervoor is een ongeval in een reactor van Zeeland Refinery in 2023. Een medewerker verongelukte toen hij in een zuurstofarme reactor katalysatormateriaal aan het verwijderen was.
In april 2025 riep de onderzoeksraad op om te stoppen met de werkwijze om duikers in reactoren af te laten dalen. Maar nog niet alle partijen hebben daar gehoor aan gegeven. "We zien dat partijen hun best doen om alternatieven te ontwikkelen. Het stoppen met het uitvoeren van dit soort werk gaat ons alleen niet snel genoeg", aldus Erica Bakkum, lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Volgens het bedrijf T.I.M.E., waarvoor de omgekomen man werkte, zijn nog niet alle reactoren geschikt om een andere werkwijze toe te passen. Wel zegt het bedrijf dat de tijd waarin een medewerker werkt in een ruimte zonder zuurstof tot een minimum wordt beperkt en dat het ernaar streeft om deze werkwijze in de toekomst te stoppen, zo stelt de onderzoeksraad op zijn website.
loading

POPULAIR NIEUWS

209475731_m

images

ANP-539032592

anp140426047 1

129366290_m

photosplitter-1776107090479

Loading