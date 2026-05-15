Onduidelijk of gestrande walvis bij Denemarken bekende Timmy is

ANHOLT (ANP/DPA) - In de buurt van het eiland Anholt tussen Denemarken en Zweden is een dode walvis gevonden. Duitse media melden dat Duitsland contact heeft opgenomen met Denemarken om te kijken of het gaat om Timmy, de walvis die strandde voor de Duitse kust en werd vrijgelaten in de buurt van Denemarken.

Het Deense agentschap voor natuurbescherming meldt dat er geen zender is gevonden bij het dier. Timmy zou gezenderd zijn bij de vrijlating, maar al snel bleek dat er geen signaal meer kwam van de walvis. Wel zou het in beide gevallen gaan om een bultrug van tussen de 10 en 15 meter lang. De Deense autoriteiten zeggen geen plannen te hebben om het dier te bergen, tenzij het verder naar de kust afdrijft.

Op de reddingspoging van de walvis kwam achteraf veel kritiek. De reddingsactie zou zijn gebruikt voor politiek gewin en de overlevingskans van de walvis zou minimaal zijn geweest.