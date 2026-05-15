Vier aanhoudingen na demonstratie in Apeldoorn op Hemelvaartsdag

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:30
APELDOORN (ANP) - De politie heeft donderdagavond vier mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. Twee worden verdacht van het beledigen van de politie en twee van het afsteken van vuurwerk.
Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. Alle avonden werden er mensen aangehouden. Dinsdag ging het om zeven minderjarigen. De gemeente zei vooral jongeren te zien die niet zozeer hun stem willen laten horen, maar "andere intenties hebben".
In het belang van het demonstratierecht geeft de gemeente mensen sinds donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur de tijd om hun stem te laten horen in een vak. Daarna is het wat betreft de autoriteiten klaar, maar ook op Hemelvaartsdag moest de politie dus weer ingrijpen. Een politiewoordvoerder zegt vrijdag weer rekening te houden met een demonstratie in de avond.
Volgens tellingen van Omroep Gelderland zijn er inmiddels meer dan zestig relschoppers aangehouden
