Onduidelijkheid over coalitieplannen voor aanpassingen huurregels

DEN HAAG (ANP) - De gevolgen van coalitieplannen voor de regels over huurwoningen zijn onduidelijk. In de voorjaarsnota staat dat minder huurwoningen moeten vallen onder de wet die bepaalt hoe hoog de huur mag zijn. Hoe vergaand die aanpassing precies wordt, is ook bij het ministerie niet bekend.

Op dit moment bepaalt een puntensysteem de maximale huur. Hoe beter een woning, hoe meer punten. Niet alle woningen vallen onder dat systeem: vanaf een bepaald puntenaantal komt een woning in de 'vrije sector' waar de huren niet gereguleerd zijn.

De coalitie wil deze regel afzwakken. "Door een lager puntenaantal te hanteren, wordt de groep woningen die onder de regulering valt kleiner", hebben ze in de voorjaarsnota vastgelegd.

Twee weken geleden kwam Keijzer zelf al met plannen om hogere huren toe te staan. NSC maakte zich zorgen over de gevolgen voor huurders, terwijl VVD de aanpassingen juist niet ver genoeg vond gaan.