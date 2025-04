De vergrijzing slaat genadeloos toe in Nederland: deze schokkende grafiek toont het verschil met 1975

Tegen 2040 is een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder, maar ook nu al is de bevolking sterk vergrijsd ten opzichte van 1975, zo laat onderstaande grafiek zien.

Rond 2045 telt Nederland zo'n 19,5 miljoen inwoners, 1,4 miljoen meer dan nu. De bevolking groeit vooral door migratie en een hogere levensverwachting. Naar verwachting neemt de immigratie de komende jaren iets af, maar het aantal immigranten blijft groter dan het aantal emigranten.

Nu heeft 29 procent van de bevolking een herkomst buiten Nederland, in 2045 is dit ongeveer 37 procent. Zo'n 40 procent van de mensen met een herkomst buiten Nederland is zelf wel in Nederland geboren.

De vergrijzing wordt zoals gezegd alleen maar erger, maar is nu al duidelijk zichtbaar in de bevolkingspiramide: in 2025 zijn er 1 miljoen minder jongeren en 5,4 miljoen meer ouderen dan in 1975.

Bekijk onderstaande grafiek maar eens goed: de donkergroene kleur laat zien dat er nu meer ouderen zijn, het donkerblauw toont hoeveel meer jongeren er waren in 1975.