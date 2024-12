Ongedocumenteerden vragen om openblijven bed-bad-brood Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Onder grote publieke belangstelling hebben 22 gebruikers van de bed-bad-broodregeling in Rotterdam aan de rechter gevraagd om hun opvang ook na 1 januari open te houden. Volgens Pim Fischer, de raadsman van de ongedocumenteerde vreemdelingen, is de sluiting in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het zogeheten arrest-Changu. In dat arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie staat dat een Europese lidstaat iedere ongedocumenteerde die niet binnen een gestelde termijn is uitgezet, een minimumvoorziening moet bieden.

De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), zoals de bed-bad-broodregeling officieel heet, loopt op 1 januari af. Minister Marjolein Faber heeft besloten de bijdrage van het Rijk, een kleine 25 miljoen aan alle deelnemende gemeenten stop te zetten. Door de sluiting dreigen in Rotterdam enkele tientallen ongedocumenteerden op straat terecht te komen.

Rotterdam en het ministerie van Justitie en Veiligheid stellen zich op het standpunt dat met het eind van de regeling ook het mandaat om de regeling uit te voeren verdwenen is.

"Doe uw best", zei een van de gebruikers van de regeling tegen de rechter bij het sluiten van de zitting. De rechter doet binnen maximaal twee weken schriftelijk uitspraak.