Raisa Blommestijn in beroep tegen straf om beledigende berichten

DEN HAAG (ANP) - Raisa Blommestijn gaat in hoger beroep tegen de veroordeling voor beledigende berichten via X. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de 30-jarige presentatrice en opiniemaker donderdag tot tachtig uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk. Blommestijn noemt de veroordeling een "zwarte dag voor de democratie, de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting".

"Het laat de bizarre stand van dit land zien", zei ze na afloop van de uitspraak. Ze zegt te vrezen voor anderen die haar standpunt delen en ziet de veroordeling als een "aanval op dissidente geluiden".