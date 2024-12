Greenpeace: maak van Tata geen bodemloze put voor belastinggeld

AMSTERDAM (ANP) - Miljardensubsidies voor de huidige verduurzamingsplannen van Tata Steel zijn een slecht idee, vindt Willem Wiskerke van Greenpeace. De plannen van de staalfabriek zijn volgens hem momenteel niet rendabel. "Op deze manier worden miljarden aan belastinggeld mogelijk in een bodemloze put gegooid, voor een fabriek die misschien niet kan overleven."

Staalfabriek Tata Steel kondigde enkele jaren geleden groots aan in te zetten op groen staal. Het bedrijf wilde verduurzamen door over te stappen op groene waterstof. Onderzoekers zeiden deze week nog geen toekomst te zien in de plannen van Tata Steel. Onderzoekers van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) schreven dat het staalbedrijf beter kan verhuizen, bijvoorbeeld naar Spanje, waar goedkope en duurzame elektriciteit voorhanden is. Daar sluit Wiskerke zich grotendeels bij aan. Tata Steel laat weten het oneens te zijn.

"Dat groene staal komt er gewoon niet, hoe vaak er ook wordt geroepen dat het wel nodig is", zegt Wiskerke. Hij wijst naar uitspraken van het ministerie waarin staat dat het alleen mogelijk is als groene waterstof goedkoper wordt dan aardgas. "Dan weet je dat het niet gaat gebeuren." Ook staalbedrijf ArcelorMittal heeft investeringen in groene staalproductie in Europa gepauzeerd, onder meer door hoge energieprijzen en de langzame ontwikkeling van groene waterstof.

Verwaarloosbaar

Wiskerke vindt niet dat heel Tata Steel moet verhuizen uit Nederland. Hij denkt dat een deel hier kan blijven. De productie van ruwijzer moet wel naar landen waar veel meer duurzame energie is, stelt hij. "En dan kan het hierheen vervoerd worden. Dit is de enige manier waarop staalproductie in Nederland behouden kan blijven."

Tata Steel zegt dat nieuwe installaties op het terrein eerst worden opgestart met aardgas, om daarna "zo snel mogelijk op groene waterstof over te gaan". De kosten van groene waterstof vallen tegen, geeft een woordvoerder toe. "We onderzoeken daarom alternatieven, wij willen snel onze CO2-uitstoot fors terugbrengen." Ook stelt het staalbedrijf dat Nederland juist een uitstekende plek is om voldoende groene stroom op te wekken, als land aan de Noordzee.

"Het verschil in elektriciteitsprijzen in Europa wordt steeds kleiner", zegt de woordvoerder van Tata. "Als je alleen kijkt naar de productie van elektriciteit is het verschil met Zuid-Europa verwaarloosbaar. Voor dat verschil moeten we geen volledige staalfabriek en de economie daaromheen verplaatsen."