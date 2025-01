Ongeveer 50 vluchten op Schiphol geannuleerd om vorst en mist

SCHIPHOL (ANP) - Ongeveer vijftig vluchten via Schiphol zijn voor zondag geannuleerd. Volgens een woordvoerster van de luchthaven komt dat door een combinatie van weersomstandigheden, waaronder de vorst en de mist. Schiphol waarschuwt daarnaast voor vertragingen. Reizigers wordt geadviseerd hun actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Het is de vierde dag op rij dat de luchthaven hinder ondervindt van het weer, met name van de hardnekkige mist. Die leidde donderdag en vrijdag tot tientallen geannuleerde vluchten via Schiphol. Woensdag gingen ruim honderd vluchten niet door. Vliegtuigen moeten elkaar bij mist meer ruimte geven, waardoor de capaciteit afneemt en er minder vluchten mogelijk zijn. In totaal stonden voor zondag 1050 vluchten gepland via Schiphol.

Het KNMI heeft zondag voor het noordelijke deel van het land tot 11.00 uur code geel afgegeven door plaatselijk dichte mist. Maar ook in de rest van het land kan het mistig zijn.

Zo waarschuwt ook Eindhoven Airport voor hinder van mist die de luchthaven ervaart. "Hierdoor kunnen vertragingen en/of annuleringen ontstaan", meldt het vliegveld op zijn website.