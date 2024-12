Onrust Georgië houdt aan, VN reageren bezorgd

TBILISI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Georgische politie heeft maandag traangas afgevuurd op duizenden pro-Europese betogers in hoofdstad Tbilisi. Dat gebeurde enkele uren nadat premier Irakli Kobakhidze onderhandelingen had uitgesloten met de oppositie. "Op dit punt is daar geen enkele basis voor", zei hij tegen de pers.

In Georgië ontstond grote onrust na de parlementsverkiezingen van oktober. De oppositie zegt dat regeringspartij Georgische Droom op frauduleuze wijze heeft gewonnen. Die partij bevroor vervolgens de toetredingsonderhandelingen met de EU. Dat leidt al dagen op rij tot protesten en botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen. Daar reageerden de Verenigde Naties maandag bezorgd op.

VN-mensenrechtenchef Volker Türk zei in een verklaring dat alle Georgiërs het recht hebben om vreedzaam te demonstreren. Hij stelde dat disproportioneel veel geweld wordt gebruikt en wees op berichten over tientallen gewonden onder de betogers en medewerkers van de media. Veiligheidstroepen zouden onder meer peperspray, chemische middelen en waterkanonnen gebruiken. De mensenrechtenchef maande Georgiërs wel om hun acties vreedzaam te houden, omdat ook met stenen en flessen zou worden gegooid.