Apple aangeklaagd: werknemers bespioneerd en het zwijgen opgelegd

CUPERTINO (ANP/RTR) - Apple wordt in de Verenigde Staten beschuldigd van het illegaal monitoren van persoonlijke apparaten en iCloud-accounts van werknemers. Ook zou het techconcern medewerkers verbieden om over hun salaris en arbeidsomstandigheden te praten, zo komt naar voren uit een nieuwe rechtszaak die is aangespannen in Californië.

De klacht werd ingediend door Amar Bhakta, een medewerker in digitale reclame bij Apple. Hij stelt dat het bedrijf werknemers verplicht software op hun persoonlijke apparaten te installeren die het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot e-mails, fotobibliotheken, gezondheidsgegevens en andere privé-informatie.

Daarnaast wordt Apple ervan beschuldigd geheimhoudingsregels op te leggen die werknemers verbieden om arbeidsomstandigheden te bespreken, ook met de media. Ook zou het niet toegestaan zijn dat werknemers zich bezighouden met wettelijk beschermde klokkenluidersactiviteiten.