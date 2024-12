Moskou beheert Russische activiteiten Carlsberg niet meer

KOPENHAGEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Russische activiteiten van de Deense bierbrouwer Carlsberg worden niet meer beheerd door Moskou. Rusland nam in juli vorig jaar tijdelijk de controle over van Carlsbergs belang in Baltika Breweries, nadat het bierconcern dat probeerde te verkopen. De activiteiten van de grootste brouwerij van Rusland zijn nu weer in handen van Carlsberg.

De Russische activiteiten zijn van een lijst van westerse bezittingen gehaald die onder beheer staan van de Russische staat. President Vladimir Poetin heeft een decreet hierover maandag ondertekend.

Carlsberg kondigde eerder al aan Rusland te willen verlaten om de oorlog in Oekraïne, maar raakte verwikkeld in een reeks rechtszaken rond de Russische activiteiten. Topman Jacob Aarup-Andersen van Carlsberg zei in april te verwachten dat het juridische getrouwtrek om die activiteiten waarschijnlijk nog jaren duurt. De Deense brouwer zegt nu dat het de nieuwe situatie aan het beoordelen is.