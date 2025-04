Onrust op Rotterdamse school voorbij na ingrijpen politie

ROTTERDAM (ANP) - Op het Emmauscollege in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander is het donderdag enige tijd onrustig geweest. Groepen leerlingen van verschillende scholen in de buurt gooiden met eieren naar elkaar en naar agenten, meldt de politie. Ook is er een brand in een container gesticht. Nadat agenten ter plaatse waren gekomen, keerde de rust vrij snel terug. Er is niemand aangehouden.

Wat de aanleiding van de onrust is, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen examenstunt. Op het college zou donderdag de jaarlijkse kolderdag aan de gang zijn. De school wilde daarover niets zeggen.

Het Emmauscollege is een school voor havo, atheneum en gymnasium met meer dan 1500 leerlingen. Donderdag is de laatste lesdag voor de meivakantie.