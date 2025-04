Amsterdamse beurs gaat licht lager extra lang weekend in

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam heeft donderdag een relatief kalme handelsdag met een klein verlies afgesloten. De AEX-index ging 0,2 procent lager het extra lange weekend wegens Pasen in. Beleggers wachtten wereldwijd af of gesprekken tussen de Verenigde Staten en handelspartners over importheffingen een goed resultaat opleveren.

De hoofdindex van de 25 meest verhandelde beursfondsen op het Damrak sloot op een stand van 852,20 punten. De MidKap boekte juist een winst van 0,5 procent tot 798,20 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump spreekt donderdag onder andere met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Dat gaat onder meer over de opgeschorte importheffingen die hij tegen de Europese Unie heeft ingesteld.

Voorzichtig positieve geluiden over de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Japan zouden ook wat steun bieden aan het sentiment, nadat president Donald Trump had gezegd dat er "grote vooruitgang" wordt geboekt.