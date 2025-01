Ontheemde Palestijnen keren massaal terug naar Noord-Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Ontheemde Palestijnen trekken massaal richting het noorden van de Gazastrook, waar ze sinds maandag weer naartoe kunnen. Een veiligheidsfunctionaris zegt tegen persbureau AFP dat in de eerste twee uur meer dan 200.000 mensen zijn teruggekeerd.

Er zijn nog steeds Palestijnen onderweg. Op beelden is te zien dat het om grote mensenmassa's gaat, onder wie gezinnen met jonge kinderen en ouderen. Er zijn twee routes geopend. Eerst een langs de kust voor voetgangers, later opende ook een weg voor voertuigen. Al Jazeera meldt dat er een kilometerslange rij met auto's staat. Die mogen pas doorrijden na een Israëlische inspectie, aldus de nieuwszender.

De ontheemden konden eerder niet terug vanwege een Israëlische barrière. Israël had het noorden van de rest van de Gazastrook gescheiden met de zogeheten Netzarim-corridor. Inwoners van het noorden werden in 2023, aan het begin van de oorlog, opgeroepen in zuidelijke richting te vertrekken. De terugkeer maakt deel uit van een bestand tussen Israël en de Palestijnse groepering Hamas. De overeenkomst is ruim een week geleden ingegaan.