Buitenlanders mogen beleggen in bedrijven met vastgoed in Mekka

RIYAD (ANP/RTR) - Buitenlandse investeerders mogen voortaan ook beleggen in Saudische beursgenoteerde bedrijven die vastgoed bezitten in de twee heiligste plaatsen van de islam, Mekka en Medina. Met die stap hoopt Saudi-Arabië meer investeringen aan te trekken. Dat is onderdeel van hervormingen om het land minder afhankelijk te maken van olie-inkomsten.

Rond de heilige steden gelden van oudsher strenge regels. Zo is het voor niet-moslims bijvoorbeeld niet toegestaan om Mekka te bezoeken.

De laatste jaren heeft Saudi-Arabië vaker bepaalde regels versoepeld om de economie te helpen. Zo werd de Saudische beurs in 2015 opengesteld voor buitenlandse investeerders om meer kapitaal aan te trekken. In 2021 stonden de autoriteiten niet-Saudiërs ook al toe om in te schrijven op vastgoedfondsen die investeren binnen de grenzen van Mekka en Medina.

De beurswaakhond van het land meldde bij het bekendmaken van de nieuwe stap maandag dat "strategische buitenlandse investeerders" wel uitgesloten kunnen worden. De toezichthouder voegde eraan toe dat mensen zonder de Saudische nationaliteit niet meer dan 49 procent van de aandelen van de betrokken bedrijven mogen bezitten.