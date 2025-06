Ontmaskerde afvalcoach bij rechter: ik ga al drie jaar door hel

AMSTERDAM (ANP) - De door programmamaker Alberto Stegeman ontmaskerde afvalcoach Mohamed M. uit Haarlem, die volgens het OM seksueel misbruik heeft gemaakt van kwetsbare, jonge meisjes, zit "al ruim drie jaar in een nachtmerrie". Bij de start van zijn strafzaak bij de rechtbank Amsterdam zei hij donderdag dat zijn gezin en hij "door een hel gaan" en "dat het steeds erger wordt". Ook vertelde hij dat het voelt "als een heksenjacht. Ik heb het idee dat ik al ben veroordeeld."

M. (48), aangeklaagd voor grooming en verkrachting, zou meisjes hebben benaderd die hulp zochten voor onder meer eetproblemen en met hen in contact zijn gekomen via zogeheten 'pro-ana-sites'. Daarop staan tips om te vermageren. In februari 2022 dacht hij een afspraak te hebben met een 15-jarig meisje. In werkelijkheid was het een medewerkster van het SBS6-programma Undercover in Nederland.

Haarlemmer M. ontkende voor de rechtbank dat hij als afvalcoach op zoek was naar jonge meisjes. "Ik was aan het vreemdgaan, ik zocht vrouwen die geïnteresseerd waren in seks. Ik zat op pro-ana-sites, maar ook op andere sites." In het contact met de medewerkster van Undercover in Nederland zou hij hebben gemerkt dat hij met een 'faker' te maken had en het rollenspel hebben meegespeeld "omdat ik nieuwsgierig was waarom ze voordeed als iemand anders".

Tegen M. is door drie minderjarige slachtoffers aangifte gedaan. Twee zeggen dat hij hen heeft verkracht. In het andere geval zou sprake zijn geweest van wraakporno. Een derde meisje dat zou zijn verkracht heeft geen aangifte gedaan. De strafeis volgt in de loop van de middag.