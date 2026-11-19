SHENZHEN (ANP/AFP) - De veelbesproken ontmoeting tussen Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping is na ongeveer een uur en twintig minuten geëindigd. Het gesprek tussen de drie wereldleiders vond plaats in de marge van de top van het economische samenwerkingsverband APEC.

Xi en Poetin stelden dat de drie landen de verantwoordelijkheid hebben om wereldvrede veilig te stellen. De drie leiders zeiden ook tijdens het gesprek in te gaan op het onderwerp kernwapens en ook de oorlog in Oekraïne. Washington gaf eerder aan dat dit onderwerp niet aan bod zou komen tijdens de ontmoeting. China wil zich er namelijk niet in mengen, maar Trump zei dat China en de Verenigde Staten "bereid zijn om hulp te bieden in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne".

Of er daadwerkelijk doorbraken zijn bereikt tijdens de ontmoeting is onduidelijk.