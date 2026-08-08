ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontplofte drone volgens Bulgarije van type dat Oekraïne gebruikt

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 17:17
anp080826098 1
SOFIA (ANP/AFP) - De drone die zaterdag in Bulgarije is ontploft, was volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie van een type dat veel wordt gebruikt door Oekraïne. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het om een opzettelijk incident gaat", aldus het ministerie.
Het toestel kwam vlak bij de grens met Roemenië en de Zwarte Zee neer, op zo'n 170 kilometer van Oekraïne. Daar in de buurt ligt ook een belangrijke gaspijpleiding, die Oekraïne verbindt met Turkije. Die liep geen schade op en niemand raakte gewond.
De Bulgaarse president Rumen Radev zei wel dat de drone een "aanzienlijke lading explosieven" bevatte, omdat de ontploffing in de wijde omgeving te horen was.
Doordat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook op de Zwarte Zee wordt uitgevochten en Rusland ook Oekraïense steden bij de grens met Roemenië aanvalt, gebeurt het met enige regelmaat dat een drone van een van beide landen het Roemeense luchtruim binnendringt. In Bulgarije zijn enkele keren drones aangespoeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2535033265

Psycholoog legt Fransen uit: waarom Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld zijn

shutterstock_2639721385

Eigen risico naar €455: wie ziek is betaalt, wie gezond is krijgt geld terug

bc8e13de-b530-11ea-becf-0255c322e81b

Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

iPhone-on-Fire-Burning-in-Hand-Excessive-Heat-Damage

De oude mobiele telefoon in je lade vormt een brandgevaar – dit moet je doen

172902278_m

Je persoonlijkheid bepaalt of je van alcohol houdt of niet: deze types grijpen vaker naar de fles

shutterstock_2762480317

7 slimme manieren om 1000 euro te sparen (en welke echt werkt)

Loading