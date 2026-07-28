ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontruiming om zeer grote brand in Beekbergen

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 1:22
anp290726003 1
BEEKBERGEN (ANP) - Vanwege een zeer grote brand in een pand in het Gelderse Beekbergen werken hulpdiensten daar aan een ontruiming. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het waarschijnlijk om een zorgcentrum voor jongeren. Het is nog niet duidelijk of alle mensen die bij het uitbreken van de brand aanwezig waren, het pand hebben verlaten.
De brand is uitslaand aan zowel de voor- als achterzijde van het pand en is overgeslagen naar bomen in de directe omgeving. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand omdat er meerdere campings in de omgeving liggen. De opschaling maakt de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten makkelijker, aldus de woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

Loading