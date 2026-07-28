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Doden gemeld door explosie in winkelcentrum in zuiden Japan

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 1:19
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KUMAMOTO (ANP) - Volgens de Japanse staatsomroep NHK zijn twee vrouwen omgekomen na een explosie dinsdag in een winkelcentrum in de Japanse zuidelijke regio Kumamoto. Eerder meldde NHK dat er mogelijk nog twintig tot dertig mensen in het gebouw aanwezig waren, die echter niet bereikbaar waren. Een persoon was "in een toestand van hartstilstand", aldus NHK.
Eerder op dinsdag vond er een zware aardbeving plaats in het gebied, waarbij één dode viel. De aardbeving had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, het hoogste getal op die schaal.
De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de aardbeving in. Volgens de eigenaar van het winkelcentrum waren medewerkers en klanten al geëvacueerd uit het gebouw toen de explosie plaatsvond.
In Kumamoto-stad zitten volgens de brandweer mensen vast in hun huis als gevolg van de aardbeving. Daarnaast worden er nog mensen vermist in de stad Yatsushiro, waar een schoorsteen van een papierfabriek is ingestort. Ook daar werd bij iemand een hartstilstand gemeld.
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