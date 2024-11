Ontwikkelingslanden: 200 miljard klimaatfinanciering is 'grap'

BAKOE (ANP) - Ontwikkelingslanden zouden het "een grap" vinden als op de klimaattop een verdubbeling van het klimaatfinancieringsdoel wordt afgesproken. In Bakoe wordt momenteel onderhandeld over een nieuw bedrag dat rijke landen jaarlijks aan klimaatfinanciering voor arme landen moeten bijdragen. Nieuwssite Politico berichtte begin deze week dat de EU zou aansturen op een jaarlijks bedrag van 200 of 300 miljard, terwijl het huidige bedrag 100 miljard is. Geen enkele diplomatieke bron heeft die inzet bevestigd.

"Is dit een grap?", zei een Boliviaanse vertegenwoordiger op de vraag van een journalist wat hij vindt van het bedrag van 200 miljard. Ontwikkelingslanden vinden zelf dat minstens een bedrag van 1 biljoen (1000 miljard) nodig is. Klimaatexperts onderschrijven dat.

Het geld is bedoeld voor arme landen om te verduurzamen en maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ontwikkelingslanden laten ook weten dit geld nodig te hebben om hun klimaatdoelen op te stellen, die begin volgend jaar af moeten zijn. De onderhandelingen over dit bedrag verlopen "frustrerend en teleurstellend", aldus een Keniaanse vertegenwoordiger.

Ontwikkelingslanden vinden het voornamelijk frustrerend dat er nog geen bedrag is voorgesteld om de onderhandelingen mee te starten. Rijke landen, waaronder de EU, willen eerst verder onderhandelen over de voorwaarden voor ze een bedrag noemen. "We noemen bewust nog geen bedrag", aldus klimaatcommissaris van de EU Wopke Hoekstra.