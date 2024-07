Onwaarschijnlijk klimaateffect: blikjes frisdrank ontploffen in vliegtuigen

Het is zo heet in Amerika dat de blikjes frisdrank ontploffen in de handen van stewards en stewardessen. Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines vertelt aan CBS News dat ze nog geen oplossing hebben gevonden voor dit opmerkelijke probleem. Ondertussen zijn meerdere personeelsleden behandeld aan hun verwondingen.

Drukverschil

Het probleem heeft te maken met de manier waarop de luchtvaartmaatschappij de frisdrank opslaat en aan boord brengt. Omdat Southwest Airlines geen bederfelijke etenswaren aan boord heeft, worden de voedingswaren niet in koelwagens aangeleverd. De frisdrankblikjes liggen in afwachting op de vlucht lange tijd in vrachtwagens, waardoor ze vooral in de zomer bloedheet aan boord gaan.

Vanwege het drukverschil kunnen de warme blikjes uit elkaar scheuren bij het openen. Dit is al zeker twintig keer gebeurd, en dat heeft tot verwondingen bij de cabinecrew geleid. Een onfortuinlijke steward moest zelfs gehecht worden.

Nieuwe maatregelen

De luchtvaartmaatschappij heeft diverse maatregelen aangekondigd. Als de buitentemperatuur boven de 36,7 graden Celsius uitkomt, dan blijven de hete blikjes aan de grond. Daarnaast heeft de vliegmaatschappij nieuwe instructies ingevoerd voor hun 21.000 medewerkers: als een blikje warm aanvoelt, dan geldt het advies om het gevaarlijke metalen object niet te openen. Ook is het bedrijf in overleg met Coca-Cola om het probleem aan te pakken.

Frustraties

Interne e-mails, in handen van CBS, onthullen dat de huidige maatregelen nog niet volledig naar tevredenheid werken. "Aanvullende maatregelen zijn nog steeds nodig", zo staat er te lezen. En: "We zijn nog niet tevreden, want er worden nog steeds meldingen van ontplofte blikjes gedaan."

De frustraties bij Southwest Airlines-crewleden lopen hoog op. In Facebook-groepen delen werknemers foto's van ontplofte blikjes en uiten zij hun zorgen over de veiligheid aan boord.