Ook aanhoudingsbevel voor voormalige Zuid-Koreaanse first lady

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 8:14
anp070825050 1
SEOUL (ANP/AFP) - Aanklagers hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Kim Keon-hee, de voormalige presidentsvrouw van Zuid-Korea. Ze wordt gezocht voor onder meer omkoping en marktmisbruik. Als ze wordt opgepakt, zou het voor het eerst zijn dat in Zuid-Korea zowel een oud-president als de partner van een oud-president vastzitten.
Kim is de vrouw van Yoon Suk-yeol. Hij zit al vast voor het uitroepen van de staat van beleg in december.
Het aanhoudingsbevel voor Kim kwam na een urenlang verhoor op het kantoor van de aanklager. "Ik wil oprecht mijn excuses aanbieden voor het veroorzaken van onrust terwijl ik een onbelangrijk persoon ben", zei ze voorafgaand aan het verhoor.
Kim wordt volgens persbureau Yonhap verdacht van zestien misdrijven, al is nog niet bekendgemaakt voor welke feiten het arrestatiebevel is uitgevaardigd. Ze zou onder meer betrokken zijn geweest bij marktmisbruik rond een BMW-dealer en geschenken hebben aangenomen van iemand van de Verenigingskerk in ruil voor gunsten.
