Gevolgen dreigende heffing op chips voor NXP nog onduidelijk

EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse chipmaker NXP weet nog niet wat de gevolgen voor het bedrijf zijn van een aangekondigde importheffing van 100 procent op halfgeleiders door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump zei tegen journalisten dat die heffing geldt voor alle chips en halfgeleiders die de Verenigde Staten binnenkomen, behalve als ze van bedrijven komen die beloven te investeren in productie op Amerikaanse bodem. Hij noemde geen ingangsdatum.

Een woordvoerder van NXP zegt dat het nog niet duidelijk is wat het nieuws voor het bedrijf uit Eindhoven betekent, maar dat dit nu wordt uitgezocht. Het chipconcern heeft onderzoekslocaties en fabrieken in de Verenigde Staten. Ook is NXP genoteerd aan de techbeurs Nasdaq in New York.