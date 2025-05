Ook afgelopen winter veel bijenvolken gestorven

WAGENINGEN (ANP) - Veel bijen hebben de afgelopen winter niet overleefd. Ongeveer 22 procent van de bijenvolken is overleden, iets meer dan de winter ervoor. Volgens de universiteit in Wageningen is het de derde winter op rij dat meer dan 20 procent van de bijenvolken niet door de winter komt.

Volgens de onderzoekers kunnen er veel oorzaken zijn waardoor een heel volk overlijdt. Dat gebeurt onder meer bij het sterven van de koningin, die de groep bijen leidt. Ook "een gebrek aan voedsel, ziektes en verzwakking voor de winter" spelen een rol.

In de provincie Utrecht is bijna een op de drie bijenvolken overleden. In Groningen, Noord-Holland en Noord-Brabant stierf ongeveer een kwart. Flevoland sluit de rij met een sterfte van 11,4 procent.

De gegevens zijn gebaseerd op een enquête onder ruim 3000 imkers in Nederland.