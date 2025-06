Ook Canada zegt nog dit jaar oude NAVO-norm te halen

OTTAWA (ANP) - Ook Canada zegt nog dit jaar de oude NAVO-afspraak te halen om 2 procent van de economie aan defensie te besteden. Zo ongeveer alle andere 31 NAVO-landen zitten daar, soms na lang treuzelen, al op of hebben beloofd in 2025 aan die NAVO-norm te voldoen.

"Canada zal dit jaar het NAVO-doel van 2 procent halen - een half decennium eerder dan gepland", meldt de Canadese premier Mark Carney op X. Zijn land wilde eigenlijk nog vijf jaar de tijd nemen.

De 2 procent-afspraak stamt uit 2014. De alliantie is het inmiddels vrijwel eens over een veel hoger doel. NAVO-landen zouden 3,5 procent van hun bruto binnenlands product in defensie moeten steken en nog eens 1,5 procent in ondersteunende zaken zoals de benodigde infrastructuur en industrie.

In aanloop naar de NAVO-top in Den Haag, waar het nieuwe doel moet worden bezegeld, spoorde NAVO-topman Mark Rutte al een paar keer treuzelende lidstaten aan. Ze zouden zich in elk geval voor de zomer eindelijk aan de geldende afspraak moeten houden.