Visser wint 100 meter horden op FBK Games

HENGELO (ANP) - Nadine Visser heeft bij de FBK Games in Hengelo de 100 meter horden gewonnen. De 30-jarige hordeloopster was met 12,59 sneller dan Marione Fourie uit Zuid-Afrika (12,60) en de Poolse Pia Skrzyszowska (12,77). Maayke Tjin-A-Lim werd vierde in 12,90.

Visser moest vorig jaar de zege aan Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico laten. Visser liep dit seizoen in het Amerikaanse Atlanta al een snelle tijd van 12,45 op de 100 meter horden, met een fractie te veel rugwind (+2,1 meter per seconde). Bij de Diamond League in Rabat werd ze tweede in een tijd van 12,67.