AEX-index eindigt licht hoger tijdens overleg VS en China

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is maandag iets hoger gesloten. Beleggers hebben vooral afgewacht wat er uit de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China komt. Vertegenwoordigers van de twee grootste economieën ter wereld zijn maandag begonnen aan hun overleg in Londen over een oplossing voor de heffingen op elkaars goederen.

Een belangrijk onderwerp van het overleg zijn de exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen door China. Het land stelde begin april de restricties in vanwege de handelsoorlog. De metalen zijn belangrijk voor veel goederen, zoals auto's. Veel industrieën dreigen door de beperkingen te maken te krijgen met tekorten en de VS hopen dat China het beleid versoepelt.

In Amsterdam werd verder weinig gehandeld omdat veel bedrijven dicht zijn gebleven op tweede pinksterdag. De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 932,11 punten. De MidKap eindigde 0,7 procent hoger op 897,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent.

De VS en China spraken eerder af de heffingen op elkaars goederen flink te verlagen voor een periode van negentig dagen. China bracht de heffing op Amerikaanse goederen terug naar 10 procent en de VS verlaagden de heffing op Chinese producten naar 30 procent.

Ingewijden zeiden maandag tegen The Wall Street Journal dat Trump onderhandelaars de ruimte geeft om recente exportbeperkingen op technologie naar China af te zwakken.

Op het Damrak behoorden chipmachinebedrijven ASML, ASMI en Besi tot de grootste stijgers, met plussen tot 2,7 procent. Vrijdag wonnen de bedrijven ook al tot 2,7 procent, geholpen door de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Broadcom. Dat bedrijf presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht.

SBM Offshore klom 2,6 procent en stond daarbij bovenaan de MidKap. De maritiem dienstverlener profiteerde van een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

Persbureau Reuters meldde vrijdag dat China tijdelijke exportvergunningen heeft verleend aan leveranciers van zeldzame aardmetalen van de drie grootste Amerikaanse autofabrikanten. Een daarvan is het Amerikaans-Europese Stellantis. In Parijs steeg Stellantis 0,6 procent.

In dezelfde Franse stad daalde L'Oréal 0,6 procent. Het cosmeticabedrijf neemt het Britse huidverzorgingsmerk Medik8 over, dat is gespecialiseerd in anti-agingcrèmes en serums op basis van vitamine A. Met de overname wil L'Oréal de positie in de snelgroeiende huidverzorgingsmarkt versterken.