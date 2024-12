Ook ChristenUnie neemt afstand van 'polariserende' motie Becker

DEN HAAG (ANP) - Ook de ChristenUnie neemt afstand van de "polariserende" motie van VVD'er Bente Becker over het bijhouden van gegevens van mensen met een migratieachtergrond. In het weekend gaf de SP al aan dat het achteraf verkeerd was geweest om de motie vorige week te steunen.

"De ChristenUnie-fractie had tegen de motie Becker moeten stemmen. Als we terugkijken dan hadden we gezien de formulering van de motie een andere weging moeten maken. We zijn voor beleid gebaseerd op feiten en cijfers, maar hadden deze motie zorgvuldiger moeten wegen", twitterde fractieleider Mirjam Bikker. Volgens haar staat de ChristenUnie voor vertrouwen en "hadden we beter moeten aanvoelen hoe deze motie zou bijdragen aan gevoelens van uitsluiting".

Het kabinet wordt in de motie gevraagd "gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden". De motie kreeg een ruime meerderheid achter zich, maar veroorzaakte veel opschudding. GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, DENK en Volt stemden tegen. Ook kabinetsleden hebben er moeite mee. Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming - NSC) zei dat bij hem de "alarmlampen" afgingen toen hij de inhoud van de motie zag.

Becker snapt alle commotie niet en vindt dat "een aantal woorden uit de motie uit context" is getrokken, schrijft ze dinsdag op de website van haar partij. Daarbij uit ze kritiek op linkse tegenstanders van de motie. "Linkse partijen zijn van oudsher gewend het integratieprobleem te ontkennen."