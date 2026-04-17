Ook concert van Kanye West in Polen gaat niet door

WARSCHAU (ANP) - Ook het concert van rapper Ye, beter bekend als Kanye West, dat half juni in Polen stond gepland, gaat niet door. Dat heeft de directie van het Śląski-stadion in de stad Chorzów vrijdag gemeld.

"Het concert van Ye (Kanye West) gaat niet door om formele en juridische redenen", meldt de directie van het stadion op Facebook. Het is het derde land in korte tijd waar een gepland concert van de omstreden rapper niet doorgaat. Het Verenigd Koninkrijk liet weten zijn visumaanvraag af te wijzen, vanwege de antisemitische uitlatingen die de rapper de afgelopen jaren deed.

Ook het concert in Frankrijk gaat niet door. Ye liet zelf op sociale media weten het concert te schrappen omdat ook in Frankrijk maatregelen dreigden, om dezelfde redenen. Ye treedt begin juni twee keer in Nederland op, in het GelreDome in Arnhem. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) liet weten vooralsnog geen reden te zien voor een inreisverbod in Nederland.